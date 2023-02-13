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Может ли РФ проложить коридор через Одессу в Молдову — объяснение заместителя генсека НАТО

Юля Захарченко, редактор ленты
НАТО прапор
Фото: Depositphotos

Руководство НАТО и иностранные эксперты не видят потенциальных возможностей и сил у Российской Федерации, чтобы атаковать и вести полномасштабную войну против Молдовы, чтобы захватить большую часть территории Украины.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Берлине 13 февраля.

— Сегодня у России нет достаточно сил для прокладывания наземного коридора через Одессу в Приднестровье и окружения Украины со спины, хотя такой план до сих пор есть, — поделился он.

Заместитель генерального секретаря НАТО отметил, что Кремль пытается расшатать ситуацию в Молдове, играя на разногласиях на территории страны, помешать ее евроинтеграции и подорвать лидерство президента Майи Санду.

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По его мнению, подобная риторика от России звучит от бессилия, а не наличия силы. Джоане считает, что НАТО становится сильнее в защите людей и территорий, демотивируя российского диктатора Владимира Путина пытаться реализовать новые наступления.

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