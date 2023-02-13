В Румынии зафиксировали землетрясение — что известно
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На территории Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США 13 февраля.
По уточненным данным, эпицентр находился в 14 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, в котором проживают около 97,1 тыс. человек.
Землетрясение в Румынии — карта
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Толчки почувствовали на расстоянии более 300 км примерно 10 млн человек на территории Сербии, Румынии, Болгарии, Северной Македонии и Хорватии.
В Геологической службе предупредили, что в ближайшие часы или дни могут произойти повторные толчки под землей.