Китай может предоставить РФ летальную военную помощь, США имеют доказательства — Блинкен

Февраль, 19 в 18:48

Китай обсуждает возможность предоставления Российской Федерации летальной военной помощи, которую РФ может использовать для продолжения полномасштабной агрессии против Украины.

Информацию об этом в интервью американскому телеканалу подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Китай долгое время поддерживал Россию — речь идет не только о политической составляющей, но и экономической, в частности, путем предоставления нелетального оборудования.

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— И мы серьезно обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России агрессии против Украины. Я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности, в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время нескольких встреч с Си Цзиньпином, — рассказал Блинкен.

Государственный секретарь США раскритиковал позицию Пекина относительно российского вторжения в Украину, сказав, что КНР пытается усидеть на двух стульях.

— Публично Китай позиционирует себя как страну, стремящуюся к миру в Украине. Но непублично в течение последних месяцев происходили поставки нелетальной помощи России. Есть информация, планирующую обнародовать, согласно которой Китай серьезно обдумывает поставки летальной помощи РФ, — отметил он.

Источник: NBC