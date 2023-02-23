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Австралия предоставит Украине беспилотники и введет новые санкции против РФ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Австралія
Фото: Pexels

Австралия передаст Украине беспилотники на сумму $33 млн и введет новые санкции против России.

Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает австралийское издание ABC.

– Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможности разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России, –заявил Марлес.

Он отметил, что Австралия уже предоставила военную помощь на сумму более пол млрд долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

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Также австралийское правительство в ближайшее время введет новые санкционные ограничения против РФ.

– Австралия вводит дополнительные санкции против лиц в российском правительстве, тех, кто помогает продолжать эту войну, тех, кто финансирует эту войну, и тех, кто распространяет ложь для оправдания этой войны, – рассказала министр иностранных дел Пенни Вонг.

Напомним, Франция и Австралия заявили о планах совместного производства боеприпасов для Украины.

Страны договорились о сотрудничестве в производстве нескольких тысяч 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине.

Австралия поставит порох, а французская компания Nexter изготовит боеприпасы.

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Источник: ABC News
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