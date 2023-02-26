Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

На белорусском аэродроме в Мачулищах раздались взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Міг29
Фото: Depositphotos

26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, расположенном в 12 километрах от Минска, раздались взрывы.

Об этом сообщил портал BYPOL в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Пострадавшая в результате взрывов модель летательной техники РФ пока неизвестна.

Официальная информация о причинах взрывов еще не поступала от правительства Беларуси. При этом местные жители сообщили, что в районе Мачулищ наблюдается большое скопление военных и экипажей ГАИ. Они проверяют все автомобили, проезжающие мимо военного объекта.

Сейчас смотрят
Читайте
Сразу в нескольких районах Белгородской области раздались громкие взрывы

Напомним, что Россия активно использует аэродром в Мачулищах в рамках войны против Украины. На аэродроме располагаются истребители МиГ-31К окупантов, которые могут переносить и запускать гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка