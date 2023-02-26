Февраль, 26 в 16:29

26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси, расположенном в 12 километрах от Минска, раздались взрывы.

Об этом сообщил портал BYPOL в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Пострадавшая в результате взрывов модель летательной техники РФ пока неизвестна.

Официальная информация о причинах взрывов еще не поступала от правительства Беларуси. При этом местные жители сообщили, что в районе Мачулищ наблюдается большое скопление военных и экипажей ГАИ. Они проверяют все автомобили, проезжающие мимо военного объекта.

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Напомним, что Россия активно использует аэродром в Мачулищах в рамках войны против Украины. На аэродроме располагаются истребители МиГ-31К окупантов, которые могут переносить и запускать гиперзвуковые ракеты Кинжал.