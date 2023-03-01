Путин не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину — Бербок о переговорах

Март, 01 в 19:52

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, поскольку его цель — уничтожить Украину.

Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD.

— Он (Путин, — Ред.) не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов забрать назад своих солдат, он не готов прекратить убивать, — сказала Бербок.

Она добавила, что каждая страна, которая думала, что сможет убедить Путина и склонить его к миру, с разочарованием осознавала невозможность этого.

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По словам Бербок, представители более 140 стран совершали визиты в Москву, чтобы объяснить российскому диктатору, что развязывание войны повредит всему миру, но их надежды на то, что Путин это осознает и поймет, не оправдались.

Бербок также прокомментировала “мирный план” Китая, который она назвала позиционным документом. Министр добавила, что мирный план был поддержан 140 государствами на Генассамблее ООН на прошлой неделе.

Скриншот: ARD

Источник: ARD