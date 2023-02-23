Февраль, 23 в 11:35

Правительство Китая не консультировалось с официальным Киевом, когда готовило свой так называемый мирный план по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщил в комментарии западным СМИ высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

– Китай не консультировался с нами, – подчеркнул он.

Пекин планирует обнародовать собственное “политическое решение” военного конфликта в Украине на этой неделе, к первой годовщине полномасштабного вторжения России, которое произошло 24 февраля прошлого года.

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В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что украинская сторона открыта для разговора по этому поводу.

– Мы готовы говорить с теми, у кого есть идеи, другие идеи, которые могут помочь нам достичь этой цели (прекращения войны, – Ред.), – отметил глава МИД.

В то же время Кулеба подчеркнул, что ни один “мирный план” не должен пересекать “красные линии”, очерченные Киевом. Министр уточнил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, такие предложения неприемлемы.

– Красными линиями являются принципы Устава ООН, включая уважение территориальной целостности Украины. Торга по каким-либо украинским территориям не будет. Президент (Владимир Зеленский, – Ред.) об этом уже четко заявил, – добавил он.

До сих пор Пекин пытался позиционировать себя как нейтральную сторону, сохраняя в то же время тесные отношения с Россией.

Как известно, на прошлой неделе Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступая на конференции, Ван И объявил, что Пекин готов представить собственное мирное предложение для Украины.

Впоследствии Дмитрий Кулеба подтвердил, что глава МИД Китая поделился с ним ключевыми позициями мирного плана, и Киев детально изучит этот документ после получения полного текста.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский представил собственную формулу мира из 10 пунктов: среди них вывод войск РФ и прекращение боевых действий; создание спецтрибунала для привлечения России к ответственности за агрессию; освобождение всех пленных и депортированных и другие.