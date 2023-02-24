Февраль, 23 в 22:40

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Резолюцию поддержали 141 страна-член ООН.

В то же время против поправки проголосовали 7 стран, а 32 — воздержались.

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Среди стран, которые проголосовали против — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Этот результат похож на исход голосования Генассамблеи на первом экстренном заседании по ситуации в Украине 2 марта 2022 года.

Тогда требование вывести российские войска из Украины тоже поддержал 141 член ГА ООН.

Нынешний документ главным образом требует от Российской Федерации полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепляет ключевые положения Формулы мира президента Зеленского.

При этом 94 страны ООН Генассамблеи ООН проголосовали против поправок Беларуси, которые предусматривали призыв к мирным переговорам между Украиной и Россией без предварительных условий. Поддержали 11 государств, а 56 — воздержались.

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поблагодарил все страны, которые поддержали “сверхважную резолюцию” Генеральной Ассамблеи ООН”.

— Эта резолюция — мощный сигнал неослабности мировой поддержки Украины. Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинской Формулы Мира, — написал президент.

Ця резолюція – потужний сигнал неослабності світової підтримки ????????. Потужне свідчення солідарності ???? спільноти з ???????? народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ. Потужний вияв глобальної підтримки української #ФормулаМиру! 2/2 pic.twitter.com/z0rrAvy35T — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил государства-члены высшего представительного органа ООН.

— Имеем победу. Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторжения. Она призывает рф остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского, — написал он.

На своей странице в Twitter он добавил, что среди стран, которые поддержали Украину, — ведущие государства Ближнего Востока.

— В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств — 141. Мир понимает, на чьей стороне правда, — добавил он.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину полностью удовлетворяет текст проекта резолюции к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

На прошлой неделе издание Associated Press сообщало, что союзники Украины распространили предложенную резолюцию по принятию Генассамблеей ООН среди 193 стран-членов накануне годовщины вторжения России в Украину.

Резолюция подчеркивает необходимость мира, обеспечивающего “суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины”.

Проект резолюции называется Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.

Также сообщалось, что предложенная резолюция была менее подробной, чем мирный план из 10 пунктов Зеленского, который он объявил на саммите G20 в ноябре. Однако, это было сознательное решение Украины и ее союзников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку голосования.