Устраивают митинги и протесты: для чего РФ хочет дискредитировать власть Молдовы

Март, 03 в 14:02

Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове и вокруг непризнанного Приднестровья.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия имеет план дестабилизации Молдовы и подтягивает определенные партии, которые привлекают к пророссийским протестам, а также есть информация, что РФ отправила в Молдову несколько десятков своих людей, которые имеют военную школу за спиной.

Сейчас смотрят

– Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе, зайти в эти кварталы и создать там некий псевдопереворот. Вместе с тем зафиксировать возможность сепаратистам, которые находятся в Приднестровье выйти оттуда и вооруженными рядами зайти в Молдову, — сказал советник.

Как мы рассказывали ранее, создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, Россия прежде всего пытается отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине, а также создать для россиян картинку хоть какой-то “победы”.

По данным украинской разведки, Россия имеет в Приднестровье очень ограниченный военный контингент, а на складах уже почти ничего нет, а “то, что осталось — старое и непригодное к использованию”.