Березень, 02 в 11:56

Створюючи напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров’я, Росія передусім намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні, а також створити для росіян картинку хоч якоїсь “перемоги”.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

За даними української розвідки, Росія має у Придністров’ї дуже обмежений військовий контингент, а на складах уже майже нічого немає, а “те, що залишилося – старе і непридатне до використання”.

Зараз дивляться

– На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, РФ ставить для себе дві цілі. Перше – це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, зокрема в сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі, – пояснив розвідник.

Другою метою Кремля він вважає створення для росіян ілюзії, що нібито “світ за них”.

– Вони не досягли жодного результату у своїй так званій СВО, тому їм потрібно демонструвати будь-які “перемоги” для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче “світ за них”, “народ Молдови за нас”, – додав Черняк.

Раніше новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що вони знають про кілька сценаріїв Росії з дестабілізації ситуації в його країні.

Він підтвердив заяви президента України Володимира Зеленського про плани Москви відкрити новий фронт із використанням міжнародного аеропорту Кишинева.