Разведка Украины перехватила план РФ разрушить политическую стабильность в Молдове – Зеленский

Февраль, 09 в 14:15

Президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании Европейского совета в четверг, 9 февраля, заявил о том, что украинская разведка перехватила план России по разрушению политической стабильности в Молдове, чтобы установить над ней свой контроль.

Зеленский отметил, что рассказал об этом президенту Молдовы Майе Санду, чтобы предупредить ее и защитить эту страну от РФ.

– Подробный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что в этом нет ничего нового – раньше были и другие попытки дестабилизационной активности в Европе.

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– Мы видим режим, доказавший, что у него только одно стремление – уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте. Для него наш с вами общий дом – это только территория с ресурсами, которую можно захватить или иным образом поставить под контроль, чтобы они властвовали или эксплуатировали, – рассказал украинский президент.