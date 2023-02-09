Разведка Украины перехватила план РФ разрушить политическую стабильность в Молдове – Зеленский
Президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании Европейского совета в четверг, 9 февраля, заявил о том, что украинская разведка перехватила план России по разрушению политической стабильности в Молдове, чтобы установить над ней свой контроль.
Зеленский отметил, что рассказал об этом президенту Молдовы Майе Санду, чтобы предупредить ее и защитить эту страну от РФ.
– Подробный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Он добавил, что в этом нет ничего нового – раньше были и другие попытки дестабилизационной активности в Европе.
– Мы видим режим, доказавший, что у него только одно стремление – уничтожить свободу Европы и быть авторитарным хозяином на континенте. Для него наш с вами общий дом – это только территория с ресурсами, которую можно захватить или иным образом поставить под контроль, чтобы они властвовали или эксплуатировали, – рассказал украинский президент.