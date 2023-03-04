Концерн Rheinmetall планирует построить танковый завод в Украине — Spiegel

Март, 04 в 10:31

В Украине может появиться завод по производству танков Panther. Немецкий концерн Rheinmetall уже ведет переговоры с Киевом относительно строительства такого предприятия.

Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер, пишет Spiegel.

— Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за €200 млн, — подчеркнул он.

По его словам, такой завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год.

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Переговоры с украинским правительством Паппергер назвал “многообещающими” и выразил надежду, что соответствующее решение будет принято в течение следующих двух месяцев.

Глава Rheinmetall считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков, и даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, которые есть у Бундесвера, этого будет слишком мало, поэтому необходимо срочно начать изготовление новой техники.

Сейчас концерн Rheinmetall выпускает около 250 танков.

Ранее в Rheinmetall заявляли о переговорах с Украиной о поставках своих самых современных боевых танков Panther. Киев может стать первым в мире покупателем этой техники.

Фото: Rheinmetall