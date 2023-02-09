Февраль, 09 в 20:32

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о поставках танков Panther KF51. В компании утверждают, что смогут выполнить поставки через 15-18 месяцев, при этом количество не называют. Машины могут изготовить в Германии или Венгрии.

Об особенностях и характеристиках танков Panther KF51 — читайте далее в материале.

Характеристики

Экипаж Panther KF51 – это три человека (командир, наводчик в башне и механик-водитель). Внутри есть место и для еще одного бойца – оператора БПЛА или командира подразделения.

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Стреляет танк из новой 130-мм гладкоствольной пушки Rh120 (а не стандарта НАТО в 120-мм). Компания создала и новый автомат подзарядки на 20 боеприпасов. Возможно применение барражирующих боеприпасов HERO 120.

Танк имеет пусковую установку для разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе HERO-120, способную выпускать одновременно до 4-х таких дронов. На верхушке также расположен квадрокоптер, время пребывания в воздухе которого составляет 30 минут. Это помогает танку видеть цель даже вне ее видимости для техники.

Броня нового танка осталась в целом такой же, как у его предшественника Leopard 2A7.

Особенности

Panther KF51 считается танком следующего поколения. Экземпляр такой военной техники был представлен на международной выставке Eurosatory во Франции совсем недавно – 13 июня 2022 года.

Танк оснащен современной электроникой, имеющей многоканальный прицел с тепловизором, автоматическим сопровождением цели и лазерным дальномером.

Фото: Wikipedia