Немецкий концерн ведет переговоры с Киевом о поставках танков Panther

Февраль, 09 в 14:46

Гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о переговорах с Украиной о поставках своих самых современных боевых танков Panther.

— Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther, — заявил он в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, Украина также заинтересовалась новой боевой машиной пехоты Lynx.

Летом 2022 года концерн Rheinmetall представил танк Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире.

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Украина может стать первым в мире покупателем Panther.

Пока есть только демонстрационная модель Panther, но Паппергер говорит, что поставки возможны уже через 15-18 месяцев.

Для экспорта Panther в Украину, как и других немецких танков, необходимо одобрение федерального правительства.

Кстати, первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте-апреле.

Батальон будет состоять из примерно 31 танка.

Источник: Handelsblatt

Фото: Rheinmetall