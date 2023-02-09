Немецкий концерн ведет переговоры с Киевом о поставках танков Panther
Гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал о переговорах с Украиной о поставках своих самых современных боевых танков Panther.
— Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther, — заявил он в интервью изданию Handelsblatt.
По его словам, Украина также заинтересовалась новой боевой машиной пехоты Lynx.
Летом 2022 года концерн Rheinmetall представил танк Panther на выставке в Париже. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире.
Украина может стать первым в мире покупателем Panther.
Пока есть только демонстрационная модель Panther, но Паппергер говорит, что поставки возможны уже через 15-18 месяцев.
Для экспорта Panther в Украину, как и других немецких танков, необходимо одобрение федерального правительства.
Кстати, первый батальон танков Leopard 2 может прибыть в Украину в марте-апреле.
Батальон будет состоять из примерно 31 танка.
Источник: Handelsblatt
Фото: Rheinmetall