В руководстве РФ вспыхнул конфликт из-за потерь и отсутствия достижений на фронте — Генштаб

Март, 05 в 18:53

В высшем военном руководстве Российской Федерации вспыхнул конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте в боях против Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, в феврале российский диктатор Владимир Путин присвоил командиру восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об “успехах” 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Сейчас министр обороны РФ Сергей шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

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По имеющейся информации, руководство бригады и российские военные отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет руководство РФ, в частности, идти на штурм хорошо укрепленных позиций воинов ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки.

Карта боевых действий 05.03.2023

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области.

В то же время обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.