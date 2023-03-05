Поражает цель в радиусе 40 км и пробивает укрытие: чем опасны бомбы УПАБ-1500В, которые применяет РФ

Российская Федерация применила против Украины новые планирующие 1500-кг бомбы УПАБ-1500В, которые могут пробивать определенный уровень защиты, в частности, укрытий и бомбоубежищ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости рассказал о новом оружии России и поставках западного вооружения для Украины.

— Действительно Россия разрабатывала такие бомбы. Неизвестно, сколько им удалось произвести, потому что в 2019 году они начали это активнее делать. Что касается применения в Украине — такие случаи действительно были. Они были не настолько частыми, потому что принцип применения этой бомбы такой, что самолет должен набрать высоту более 10 км, и оттуда осуществлять сброс. А после этого бомба должна с помощью соответствующих систем корректировки, в частности, инновационных систем наведения достичь целей на расстоянии до 40 км.

Идея в том, что это бомба планирующая. Она не просто падает во время сброса, а должна поразить цель в радиусе 40 км. Да, она может пробивать определенный уровень бетона, защиты. Это достаточно мощный тротиловый эквивалент, — сказал Мусиенко, комментируя применение Россией во время атаки на Черниговскую область новые барражирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1,5 тыс. кг.