Март, 07 в 20:37

Во вторник, 7 марта, парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ “агентами иностранного влияния” (так называемыми иноагентами). Из-за этого в Тбилиси вспыхнули протесты.

Как информируют местные СМИ, парламент рассматривал документ О прозрачности иностранного влияния в ускоренном режиме.

За принятие документа проголосовали 76 депутатов (в том числе члены правящей партии Грузинская мечта), против высказались 13.

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После рассмотрения проекта закона в зале заседаний раздались крики: Предатели.

Рассмотрение законопроекта 7 марта стало неожиданностью для оппозиции, поскольку планировалось, что его вынесут в зал заседаний 9 марта.

Принятый законопроект в значительной степени наследует законодательство РФ об “иноагентах”.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в ООН, раскритиковала законопроект, отметив, что он “будет крайне вреден для демократической трансформации нашего общества”, а также для евроинтеграции страны.

– Исходя из этого, я уже выразила свое решительное несогласие с этим законопроектом, – заявила она.

Согласно сообщению администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили отменила запланированные встречи в США и готовит чрезвычайное обращение к грузинам на фоне протестов.

Посольство США уже назвало события в парламенте “черным днем для грузинской демократии”.

– Дальнейшее рассмотрение парламентом инспирированных Кремлем законов несовместимо с четким стремлением народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию, — говорится в заявлении посольства.

Протесты в Тбилиси

Из-за рассмотрения спорного документа грузины собрались под парламентом Грузии на акцию протеста. Силовики в свою очередь перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, на котором расположены правительственные здания, в том числе и парламент.

На акцию собрались рядовые грузины, представители политических партий и гражданского общества. Протестующие подчеркивают, что будущее Грузии в Европе, а законопроект об “иноагентах” создает угрозу для вступления страны в Евросоюз.

В какой-то момент у здания парламента Грузии возникло противостояние между полицией и участниками акции. По сообщениям СМИ, столкновения начались после того, как протестующие захотели переместиться ко всем трем входам в здание.

Грузинский спецназ не пропускал участников акции к одному из входов, а протестующие в ответ скандировали: Россияне, Рабы!

Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Силовики уже применили против протестующих слезоточивый газ, перцовые баллончики и водомет, пытаясь разогнать акцию.

Силовики звуковым сигналом предупредили участников акции, чтобы те покинули близлежащую территорию, но грузины продолжили протестовать.

Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление в связи с разгоном протестующих возле парламента Грузии. В МВД утверждают, что акция “приобрела насильственный характер”, поскольку ее участники попытались заблокировать один из входов в парламент, а также “имели место акты насилия в отношении работников министерства”.

Источник: Грузия Online, NEWS.On.ge, Эхо Кавказа, Новости-Грузия