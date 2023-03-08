Генсек НАТО предположил, что Бахмут может упасть в ближайшие дни

Март, 08 в 15:40

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что украинская оборона Бахмута в Донецкой области может упасть в ближайшие несколько дней. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По его словам, Россия перебрасывает все больше войск. И хотя оккупантам не хватает качества, они пытаются компенсировать его количеством.

— Они (россияне, — Ред.) понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может упасть в ближайшие дни, — сказал Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

Глава Североатлантического Союза подчеркнул, что важно также подчеркнуть, что это не обязательно отражает какой-то переломный момент в войне.

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— Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, — сказал он.

Несмотря на напряженную ситуацию в Бахмуте, там остаются дети и часть жителей. В Минреинтеграции отметили, что сейчас там остается менее 4 тыс. человек, в частности, по меньшей мере 38 детей.

До начала полномасштабной войны в городе проживало более 70 тыс. человек, из которых 12 тыс. — дети. Поэтому 95% жителей эвакуированы.