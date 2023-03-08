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Факты / Україна / Общество

Удерживать Бахмут — важное тактическое решение для Украины — Зеленский

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

ВСУ продолжает сдерживать врага, обороняя Бахмут. Если украинская армия отступит, российским оккупантам откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении.

Об этом в интервью CNN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

– Мы понимаем, что Бахмут – это город, который находится в осаде. Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, на Славянск, для россиян будет открыта дорога в другие города Украины в Донецком направлении, – сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас России нужна хоть какая-то маленькая победа, чтобы мобилизовать свое общество.

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– Мы понимаем, чего Россия хочет достичь там. России нужна хоть какая-то победа, маленькая победа. Даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там каждого мирного жителя. Если Россия сможет установить свой маленький флажок в Бахмуте, это поможет мобилизовать их общество для того, чтобы создать эту идею, что они являются такой мощной армией, – отметил президент Украины.

Зеленский отметил, недельный штурм со стороны вагнеровцев в последние дни набрал обороты и заставил тысячи людей покинуть город. Но ВСУ также упорно обороняют эту территорию, останавливая продвижение России.

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Источник: CNN
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