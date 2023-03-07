В Бахмуте остается 38 детей, и менее 4 тыс. взрослых — Верещук

Март, 07 в 13:53

Несмотря на напряженную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, в городе остаются дети и часть жителей.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— В Бахмуте на сегодня остается менее 4 тыс. человек, как минимум 38 детей, — сказала она.

До начала полномасштабной войны в городе проживало более 70 тыс. человек, из которых 12 тыс. – дети. Таким образом, 95% жителей эвакуированы.

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Верещук отметила, что до Бахмута сейчас очень трудно добраться из-за плотных обстрелов.

Кроме того, люди, которые не уехали, прячутся в подвалах, но не оставляют никаких координат, чтобы их можно было найти.

В Минреинтеграции напоминают, что есть специальные эвакуационные группы и бронетранспорт.