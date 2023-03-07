В Бахмуте остается 38 детей, и менее 4 тыс. взрослых — Верещук
Несмотря на напряженную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, в городе остаются дети и часть жителей.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
— В Бахмуте на сегодня остается менее 4 тыс. человек, как минимум 38 детей, — сказала она.
До начала полномасштабной войны в городе проживало более 70 тыс. человек, из которых 12 тыс. – дети. Таким образом, 95% жителей эвакуированы.
Верещук отметила, что до Бахмута сейчас очень трудно добраться из-за плотных обстрелов.
Кроме того, люди, которые не уехали, прячутся в подвалах, но не оставляют никаких координат, чтобы их можно было найти.
В Минреинтеграции напоминают, что есть специальные эвакуационные группы и бронетранспорт.
— Люди не уезжают из-за боевых действий и информационного вакуума. Там сложно со связью, и люди находятся в стрессовом состоянии, которое обусловлено плотными обстрелами. Они не оценивают реальную угрозу для гражданских, – добавила министр.