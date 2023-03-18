Март, 18 в 16:00

45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что во вторник, 21 марта, его арестуют.

Соответствующее заявление появилось в социальной сети Трампа Truth Social.

Политик утверждает, что получил эту информацию благодаря “нелегальной утечке” из офиса окружного прокурора Манхэттена. Он не озвучил подробностей относительно возможных обвинений и задержания, но призвал своих сторонников к протестам.

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– Ведущего кандидата от Республиканской партии и бывшего президента Соединенных Штатов арестуют во вторник на следующей неделе. Протестируйте, верните нашу нацию, – написал Трамп.

Официальных комментариев прокуратура Манхэттена на этот счет не давала, как и представители экс-президента США.

Агентство Associated Press сообщает, что это может быть дело о выплате денег “за молчание” женщинам, утверждавшим, что они имели сексуальные контакты с Трампом. Речь идет о нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил $280 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, чтобы они публично не рассказывали о романах с политиком. Дэниелс, в частности, получила $130 тыс. из этой суммы.

В ходе показаний Коэн заявил, что сделал это по указанию Трампа. Последний тогда как раз проводил президентскую кампанию и не хотел скандалов.

Расходы на выплаты за молчание женщин затем были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Платежи классифицировали как плату за юридические услуги. Коэн ранее признал себя виновным в этом деле, получил тюремный срок и был дисквалифицирован.

По данным CNN, команда юристов Трампа ждала возможного предъявления ему обвинений и негласно готовилась к следующим шагам. Обвинения против 76-летнего политика станут чрезвычайным событием после многих лет расследования его деловых, политических и личных дел.

Если Трампа арестуют, то его сначала доставят в офис окружного прокурора Манхэттена для снятия отпечатков пальцев. Впоследствии суд его, вероятно, отпустит под подписку о невыезде.

В своей публикации о возможном аресте Трамп вновь заявил об “украденных” президентских выборах 2020 года. Подобные призывы к протестам он уже озвучивал 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Тогда столкновения привели к жертвам как среди протестующих, так и среди правоохранителей.