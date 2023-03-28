В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

Март, 27 в 21:06

Правительство Венгрии одобрило присоединение Финляндии к НАТО. Это решение отныне не поддержало только одно государство-член Североатлантического Союза – Турция.

По данным Bloomberg, за вступление Финляндии проголосовали 182 из 199 парламентариев Венгрии. В то же время венгерский парламент до сих пор не назначил голосование за вступление Швеции.

Государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер отметил, что отношения между странами основываются на взаимном уважении с Финляндией.

Сейчас смотрят

По его словам, Венгрия якобы не получала соответствующих заверений от Швеции. В то же время Менцер отверг заявления оппозиции, что эта позиция Венгрии служит интересам страны-агрессора Российской Федерации.

Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан недавно заявил, что позиция страны связана с тем, что Швеция критикует уничтожение демократических стандартов против государства.