Март, 29 в 23:35

Папа Римский Франциск будет госпитализирован “на несколько дней” для лечения респираторной инфекции.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова спикера Ватикана Маттео Бруни. Отмечается, что в последние дни 86-летний понтифик жаловался на некоторые трудности с дыханием.

– Сегодня днем он отправился в поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением инфекции Covid-19), которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии, — сказал Бруни.

Франциск был доставлен в больницу, чтобы сдать ряд анализов, после еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра. Ранее днем в Ватикане сообщили, что визиты и анализы были запланированы.

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График Папы на четверг разгрузили, “чтобы освободить место для продолжения анализов, если это будет необходимо”.

Понтифик в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.