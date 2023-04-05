Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом
Фото: Офис президента
Утром 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. В 12:00 состоятся его переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.
Главные темы переговоров: военная помощь Киеву, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.
Самым важным будет последнее запланированное мероприятие – это встреча во дворе Королевского замка, которая назначена на 19:00.
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Источник: RMF FM