Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

Валентина Летяк, редактор ленты
Дуда і Зеленський
Фото: Офис президента

Утром 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. В 12:00 состоятся его переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

Главные темы переговоров: военная помощь Киеву, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Самым важным будет последнее запланированное мероприятие – это встреча во дворе Королевского замка, которая назначена на 19:00.

Сейчас смотрят

Источник: RMF FM

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка