Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом

Апрель, 05 в 9:26

Утром 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. В 12:00 состоятся его переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

Главные темы переговоров: военная помощь Киеву, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Самым важным будет последнее запланированное мероприятие – это встреча во дворе Королевского замка, которая назначена на 19:00.

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Источник: RMF FM