Двигаться ночью и создавать хаос в тылу РФ: Гертлинг смоделировал возможный сценарий для Украины

Апрель, 10 в 1:10

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг рассказал, как могут развиваться события во время полномасштабной войны России против Украины.

Он предположил, что украинские воины могут попытаться создать как можно больше хаоса в тылу российских оккупантов. Так он прокомментировал свои вероятные действия, если бы он был украинским генералом.

— Очень быстро, стремительно продвигаться на небольших участках, чтобы попасть в тыл российских войск. И создания как можно большего хаоса в тылу врага. США делали это во время Второй мировой войны в нескольких случаях. Я имею в виду, что учебники по истории расскажут вам о некоторых подразделениях, которые были специально обучены двигаться ночью, — сказал Гертлинг.

По его мнению, Украина имеет гораздо больше возможностей ночного видения, чем Россия. Однако он советует найти способ овладеть универсальной способностью ночного видения для ВСУ, в частности, конкретных подразделений, которые смогут попасть за линию фронта для создания хаоса.

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— Я не знаю точных данных разведки, чтобы спрогнозировать, где лучше всего атаковать. Но я знаю, что стратегическая цель президента Зеленского — вернуть территорию, не отдать России ни одного клочка территории, — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант в отставке обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в непрерывных конфликтах, поэтому демократический мир должен внимательно за этим следить.