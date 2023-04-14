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Мировые новости
Юлия Соколова, редактор ленты

Если Украина упадет, на следующий день Китай может напасть на Тайвань – Моравецкий.

Матеуш Моравецький
Фото: Офис президента

Поражение Украины в развязанной РФ полномасштабной войне приведет к потере мира на десятилетия. Оно, в частности, может подтолкнуть Китай напасть на Тайвань уже “на следующий день”.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на мероприятии Atlantic Council в Вашингтоне (США).

Он объяснил, что между ситуациями в Украине и Тайване есть взаимосвязь.

Не дай Бог, если Украина упадет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань… Я вижу множество взаимосвязей, большую взаимозависимость между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване, – подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что союзники должны продолжать поддержку Украины, если хотят, чтобы “Тайвань оставался независимым”.

Моравецкий выразил мнение, что отношения между Китаем и РФ являются “ключом к будущему мира”. В связи с этим он выразил обеспокоенность из-за поддержки, которую лидер КНР Си Цзиньпин оказывает кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

– Я просто надеюсь, что Китай не пересечет красную линию поставок оружия России… Надеюсь, что Китай не будет поддерживать РФ в военном плане, это очень важно, – объяснил премьер Польши.

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Моравецкий также отметил, что поражение Украины в войне может стать началом конца “золотого века” Запада. Он напомнил о заявлении Си Цзиньпина, сделанном во время недавней встречи с Путиным в Кремле: что сейчас есть “уникальная возможность изменить мировой порядок, созданный столетие тому назад”.

Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца золотого века Запада. Победа Украины – это гарантия не только восстановления, но и укрепления нашего экономического могущества, – заявил Моравецкий.

Он уточнил, что целью РФ является, прежде всего, уничтожение Украины, чтобы наше государство “не могло быть опорой Запада”. И Китай, по мнению политика, “скорее всего разделяет это желание”.

Моравецкий, не называя имен, раскритиковал западных политиков, которые хотят “добиться быстрого прекращения огня в Украине практически любой ценой”.

Политик напомнил, что ключевой сейчас является решимость союзников в поддержке нашей страны. Моравецкий подчеркнул, что Киев стремится получить как можно больше вооружения в рамках подготовки к контрнаступлению, которое “будет иметь решающее значение в следующей фазе”.

Он объяснил, что империализм, колониализм и национализм являются основой для существования РФ. Поэтому агрессор не остановится на Украине, следующей может быть Польша.

Моравецкий выступил за предоставление нашему государству четкого плана для вступления в НАТО, содержащего гарантии безопасности. И предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе мог бы стать лучшим местом для этого.

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Если Украина упадет, на следующий день Китай может напасть на Тайвань – Моравецкий.

Источник: PAP

Источник: The Guardian
Война в Украине, Китай, Польша, Російська агресія, Тайвань
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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