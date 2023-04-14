Поражение Украины в развязанной РФ полномасштабной войне приведет к потере мира на десятилетия. Оно, в частности, может подтолкнуть Китай напасть на Тайвань уже “на следующий день”.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на мероприятии Atlantic Council в Вашингтоне (США).

Он объяснил, что между ситуациями в Украине и Тайване есть взаимосвязь.

– Не дай Бог, если Украина упадет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань… Я вижу множество взаимосвязей, большую взаимозависимость между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване, – подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что союзники должны продолжать поддержку Украины, если хотят, чтобы “Тайвань оставался независимым”.

Моравецкий выразил мнение, что отношения между Китаем и РФ являются “ключом к будущему мира”. В связи с этим он выразил обеспокоенность из-за поддержки, которую лидер КНР Си Цзиньпин оказывает кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

– Я просто надеюсь, что Китай не пересечет красную линию поставок оружия России… Надеюсь, что Китай не будет поддерживать РФ в военном плане, это очень важно, – объяснил премьер Польши.

Моравецкий также отметил, что поражение Украины в войне может стать началом конца “золотого века” Запада. Он напомнил о заявлении Си Цзиньпина, сделанном во время недавней встречи с Путиным в Кремле: что сейчас есть “уникальная возможность изменить мировой порядок, созданный столетие тому назад”.

– Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца золотого века Запада. Победа Украины – это гарантия не только восстановления, но и укрепления нашего экономического могущества, – заявил Моравецкий.

???????????????? Premier @MorawieckiM w @AtlanticCouncil: Jeśli stracimy Ukrainę to może być to początkiem końca złotego wieku Zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej. pic.twitter.com/4cTz2Vdw2Z — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 13, 2023

Он уточнил, что целью РФ является, прежде всего, уничтожение Украины, чтобы наше государство “не могло быть опорой Запада”. И Китай, по мнению политика, “скорее всего разделяет это желание”.

Моравецкий, не называя имен, раскритиковал западных политиков, которые хотят “добиться быстрого прекращения огня в Украине практически любой ценой”.

Политик напомнил, что ключевой сейчас является решимость союзников в поддержке нашей страны. Моравецкий подчеркнул, что Киев стремится получить как можно больше вооружения в рамках подготовки к контрнаступлению, которое “будет иметь решающее значение в следующей фазе”.

Он объяснил, что империализм, колониализм и национализм являются основой для существования РФ. Поэтому агрессор не остановится на Украине, следующей может быть Польша.

Моравецкий выступил за предоставление нашему государству четкого плана для вступления в НАТО, содержащего гарантии безопасности. И предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе мог бы стать лучшим местом для этого.

Источник: PAP

Источник : The Guardian

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