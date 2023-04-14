Украина не делилась с США планами контрнаступления — в AP рассказали причину

Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления ВСУ на разных направлениях из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Так называемая утечка секретных документов Пентагона вряд ли может навредить украинским военным во время ведения боевых действий.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных украинских чиновников. Так, украинские и американские официальные лица заявили, что только Киев знает некоторые боевые планы ВСУ и другую оперативную информацию.

— Если военные действия планируются, то об этом знает очень узкий круг людей, — отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В издании отмечают, что “секретные документы” продолжают появляться в сети — это может больше навредить Украине, чем уже обнародованные файлы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что секретность в планах Украины о будущих действиях для отпора российским войскам остается незыблемой.

— У них есть замечательный план. Но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана, — сказал он.

Источник : AP News

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