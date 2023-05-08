Юля Захарченко, редактор ленты
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 – Блащак
Правительство Польши передало Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.
— Мы передали 10 МиГ-29 в Украину, — сказал Блащак.
В то же время министр обороны Польши не раскрыл подробностей доставки самолетов на территорию Украины.
В начале апреля в канцелярии президента Анджея Дуды подтвердили, что Польша уже передала Украине несколько своих МиГ-29.
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Источник: TVP
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