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Юля Захарченко, редактор ленты

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 – Блащак

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 – Блащак

Правительство Польши передало Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак.

— Мы передали 10 МиГ-29 в Украину, — сказал Блащак.

В то же время министр обороны Польши не раскрыл подробностей доставки самолетов на территорию Украины.

В начале апреля в канцелярии президента Анджея Дуды подтвердили, что Польша уже передала Украине несколько своих МиГ-29.

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Источник: TVP

Война в Украине, Истребители для Украины, Міноборони, Польша, Украина-Польша
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