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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить обсуждение зерновой сделки

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

Украина, Турция, Организация Объединенных Наций и Российская Федерация договорились провести переговоры о продлении так называемого зернового соглашения в ближайшее время.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции на официальном сайте ведомства.

— Стороны выразили положительный подход по координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, — отметили в МО Турции.

В заявлении говорится, что стороны договорились провести переговоры при посредничестве Турции в четырехстороннем формате для продолжения эффективной деятельности зерновой инициативы в ближайший период.

В то же время в Министерстве обороны Турции сообщили, что ранее переговоры о продлении сроков действия так называемого зернового соглашения были полезными обществу.

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зерно

Война в Украине, Зерно, ООН, Росія-Туреччина, судно, Туреччина, Україна-Туреччина, Черноморская зерновая инициатива
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