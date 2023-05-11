Украина, Турция, ООН и РФ договорились продолжить обсуждение зерновой сделки

Украина, Турция, Организация Объединенных Наций и Российская Федерация договорились провести переговоры о продлении так называемого зернового соглашения в ближайшее время.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции на официальном сайте ведомства.

— Стороны выразили положительный подход по координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий, — отметили в МО Турции.

В заявлении говорится, что стороны договорились провести переговоры при посредничестве Турции в четырехстороннем формате для продолжения эффективной деятельности зерновой инициативы в ближайший период.

В то же время в Министерстве обороны Турции сообщили, что ранее переговоры о продлении сроков действия так называемого зернового соглашения были полезными обществу.

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