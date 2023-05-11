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Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow – министр Уоллес

Ракета Storm Shadow
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Соединенное Королевство передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow.

Об этом он сообщил членам парламента в Палате общин.

По его словам, Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, и удары не будут наносить по территории России.

Передача этих систем вооружений позволит Украине наилучшим способом защитить себя от жестокой войны, которую развязала Россия, особенно от преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры, заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя.

Британия передает Украине ракеты Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — это ракеты большой дальности воздушного базирования, предназначенные для нанесения глубоких ударов (удар по объектам в глубине обороны). Ракета способна работать в экстремальных условиях.

Ракета Storm Shadow стоит на вооружении Королевских ВВС и ВВС Франции с 2003 года, использовалась в Персидском заливе, Ираке и Ливии. Сейчас это оружие находится на вооружении еще трех стран.

Storm Shadow применяется с истребителей Tornado, Rafale, Mirage 2000 и в будущем с Eurofighter Typhoon.

Характеристики:

  • Масса ракеты — 1300 кг,
  • Длина — 5,1 м,
  • Дальность полета — более 250 км.

Источник: The Guardian
Великобритания, Украина
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