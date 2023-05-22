Байден высмеял заявление Кремля о “риске” из-за передачи F-16 Украине

Президент США Джо Байден высмеял заявление Москвы о якобы риске из-за передачи Украине современных истребителей F-16. По его словам, риск существует только для граждан РФ, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины.

По данным Белого дома, журналисты во время пресс-конференции попросили Байдена прокомментировать заявление Кремля о том, что передача Украине F-16 это якобы колоссальный риск.

— Для них (российских войск, — Ред.), — коротко отметил Байден.

Байден подчеркнул, что США вместе с союзниками будут обучать украинских пилотов для управления современными истребителями.

— США с союзниками и партнерами собираются начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, — подчеркнул американский президент.

Источник : White House

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