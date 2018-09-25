Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти

Синий кит, Момо, Красная сова. Разные названия и правила игры, однако один результат – суицид. Что заставляет подростков идти на самоубийство и как избежать трагедии?

Они быстро набрали популярность и распространились по всему миру. Группы смерти – на первый взгляд, совсем невинные игры, которые приводят к необратимым трагическим последствиям.

Любую ситуацию в жизни можно разрулить, любой дождь пережить, а любую неудачу – превратить в победу.

Неужели выйти в окно или затянуть петлю на шее – самый легкий способ “избавиться от проблемы”? Она от этого не исчезает.

И что такое проблема? В университете один мой преподаватель ежедневно повторял, что ее не существует. То, что ты называешь проблемой, не проблема для другого. И наоборот. Значит проблемы нет.

Почему современные подростки не ценят жизнь и готовы так легко с ней расстаться? А главное – как предотвратить трагедию и распознать угрозу на стадии, когда еще все можно исправить?

Страшные цифры

По данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит около 800 тыс. самоубийств. И на каждую из таких смертей приходится гораздо больше попыток уйти из жизни.

Только в 2016 году на суицид решились почти 7,5 тыс. украинцев. Большая часть из них – мужчины.

С детскими самоубийствами ситуация не лучше.

В 2015 году добровольно ушли из жизни около 150 детей. Среди погибших – вдвое больше мальчиков.

Количество суицидов изрядно возросло с появлением в социальных сетях так называемых групп смерти.

Лишь в 2017 году Нацполиция заблокировала в Украине более тысячи подобных сообществ.

Несмотря на это, трагедии все же имеют место.

В Кривом Роге жертвой игры Момо стала 13-летняя девочка – она ​​ выпрыгнула из окна 6-го этажа.

Похожий случай зафиксировали в Киеве, где 11-классница выпрыгнула из окна после переписки в соцсети.

В Одесской области жертвой Синего кита стал пятиклассник: школьник повесился после того, как достиг в игре высокого уровня.

Одну из участниц Синего кита из Киева удалось спасти: девушка пыталась порезать себе вены, когда гуляла с друзьями. Однако те быстро среагировали и вызвали скорую.

В Запорожье предупредить трагедию успел нацгвардиец – он спас девушку-подростка, которая собиралась прыгнуть с перил плотины ДнепроГЭС.

Жертвами групп смерти стали не только дети. На Днепропетровщине 37-летний мужчина прыгнул из окна лестничной площадки и разбился насмерть.

Почему дети на это идут

По словам психолога Татьяны Юхно, чаще дети решаются на самоубийство, когда нет понимания, внимания и любви родителей.

Когда ребенка критикуют, обесценивают, его чувства не приняты, а запретов много.

Однако такая ситуация характерна не только для подростков – все начинается с раннего детства.

Если на стадии созависимости потребности ребенка не были удовлетворены, а здоровая эмоциональная привязанность не была сформирована, то ему труднее будет отделиться от родителей. В этом случае подростковый возраст – второй шанс для ребенка пройти сепарацию.

Здоровый вариант – когда у родителей достаточно ресурсов принимать ребенка разным.

Часто у родителей недостаточно сил, знаний, внутренних ресурсов, времени и терпения, чтобы быть “контейнером” для злости ребенка, когда он с чем-то не согласен или хочет проявить свое “я”.

Когда ребенок “неудобен”, его начинают форматировать.

В этом случае внутри ребенка происходит расщепление, он считает, что его переживания никому не важны.

При этом отделить мысли от чувств ребенок не может.

Отсюда мысли Я ненужен, Я непринят таким, как есть.

Часто эта боль проносится с раннего до подросткового возраста.

Если принятия маленького человека в семье не происходит, он начинает искать его во взрослом возрасте.

Это может быть желание признания среди сверстников или в неких социальных группах, где ребенку дают в достаточной мере то, чего он не получает от родителей.

В этом смысле закрытие смертельные группы в соцсетях – это тоже некая претензия на избранность и признание.

Как работают группы смерти

Отследить все группы смерти в социальных сетях практически нереально. Сейчас самыми популярными из них являются Синий Кит, Момо, Красная сова и Новый путь.

Синий кит (Тихий дом, Море китов, Разбуди меня в 4:20). Первые упоминания о Синем ките появились среди российских подростков еще в 2015 году.

Постепенно игра распространилась на страны бывшего СССР – Украину, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Прибалтику.

Позже о вербовке подростков в группы смерти стало известно в Молдове, Польше, Грузии, в странах Западной Европы, Южной Америки, Африки и Азии.

Наибольшая угроза для подростков появилась там, где ее ждали меньше всего, – в социальной сети Вконтакте, запрещенной сейчас в Украине. Позже спасать пришлось пользователей Instagram.

Схема Синего кита проста: подростки пишут на своей странице сообщение с хэштегом #синий кит, #​​тихий дом, #явигре, #разбудименяв420, #f57, #f58. Позжес ними связывается куратор.

В течение 50-ти дней участник выполняет различные задачи – от вырезания кита на руке и убийства животного до пробуждения в 4 утра и просмотра видео ужасов.

Важное условие – выполнять все задачи тайно от друзей и родственников, а также ежедневно отчитываться перед куратором.

Последний день предполагает самоубийство, часто с записью видео. Если участник отказывается добровольно уходить из жизни, кураторы прибегают к шантажу.

А шантажировать действительно есть чем: благодаря геолокации администраторы группы уже знают место жительства участника, а “откровенные душевные разговоры” при знакомстве дают им возможность оперировать слишком интимными фактами и жизненными ситуациями.

Кстати, студенту из Николаева удалось имитировать самоубийство, чтобы разоблачить куратора группы Синий кит.

Красная сова. Принцип действия суицидальной игры похож на Синих китов. Сначала детей заманивают в игру и присылают ссылки на другой сайт.

На практике ссылка “выбивает ошибку”, на самом деле – позволяет отследить ориентировочный адрес проживания участников.

Если на каком-то этапе игры ребенок отказывается выполнять задание, на нее начинают сыпаться угрозы и шантаж.

Главное для участников Красной совы – постоянно быть онлайн, моментально отвечать на круглосуточные сообщение кураторов, смотреть психоделические видео ночью и слушать аудио с “потустороннего мира”.

Новый путь – еще одна суицидальная игра, пришедшая в Украину с РФ.

Обычно участники оставляют хэштег #тихийлес, #сованикогданеспит, #​явигре.

При этом на аватарке устанавливают картинку с красной пентаграммой на черном фоне.

После приглашения в группу друзей потенциальные жертвы-игроки просто ждут заданий от куратора.

Обязательное условие – сделать порез на теле и прислать фото или сделать попытку суицида.

После блокировки групп смерти в соцсетях, подростки начали общаться с помощью так называемых позывных и ассоциативных картинок.

Знаком причастности к группе стали картинки с изображением леса, сопровождающиеся рассказом по типу как “чистили лес у озера”, что означает “я принимаю условия”.

Момо. Аккаунт убийственной Момо чаще всего фиксируют в Facebook, WhatsApp и запрещенной в Украине сети ВКонтакте.

Изображение женщины с выпученными глазами и куриными лапами появляется в списке контактов и обычно попытки удалить ее – напрасны.

Момо пишет или звонит пользователю. Пока потенциальная жертва слушает набор странных звуков, программа считывает информацию на смартфоне.

Позже кураторы говорят, что все о вас знают и вы умрете через несколько дней.

В конце концов Момо переходит на угрозы: присылает файлы со сценами насилия, а также “конфиденциальную” информацию о пользователе, давая указания к самоубийству.

Когда Момо показывает пользователю необнародованные в сети фото или видео, это сильно пугает жертву, заставляя поверить в потусторонние силы.

Когда бить тревогу?

О склонностях ребенка к суициду могут свидетельствовать уже видимые признаки.

Часто, когда ребенок испытывает сильные непереносимые чувства и пытается их перекрыть, он начинает себя повреждать.

Ребенок не справляется.

Если он не обращается за помощью, то чувствует себя одиноким и брошенным. Это уже некий маячок.

Если ребенок растет в семье, где есть доверие и уважение к его границам, где его не обесценивают, а демонстрируют жесты любви, несмотря на плохие поступки, он вряд ли решится на суицид.

– У нас очень часто скреплена личность и поступки. Никому не нравится, когда его ругают. А если ребенку повторять это много раз, он начинает чувствовать себя ничтожеством, – уверена психолог Татьяна Юхно.

Если ребенок растет в доверительной обстановке, то он захочет сам прийти и поделиться чем-то с родителями.

Отсутствие доверия может привести к замкнутости.

Некоторые родители привыкли видеть, что ребенок “сам в себе”, и воспринимают эту самостоятельность с похвалой.

Но при этом нужно интересоваться сменой настроения и реакций.

Обращать внимание на то, как ребенок отвечает, как у него изменился распорядок дня или график сна, как он реагирует, когда родитель заходит в комнату.

Мой ребенок в игре. Что делать?

Чтобы помочь ребенку, нужно, в первую очередь, с ним поговорить.

Но даже здесь все зависит от того, какой у ребенка с родителями контакт.

Если в семье доверительные отношения, то нужно разговаривать на этом доверии. Ни в коем случае не ругать.

Важно показать ребенку свои заинтересованность и небезразличие, а также не бояться говорить о своих чувствах (Я взволнован, Я переживаю).

Кроме того, родителям нужно выстраивать и удерживать границы, независимо от возраста ребенка.

Не секрет, что дети любят эти границы испытывать. Но если мама с пятого раза поддалась на какой-то уговор, у детей возрастает уровень тревоги.

В этой ситуации родителя воспринимают ненадежным: сначала он говорит одно, а потом его можно уговорить. Если он ненадежный, значит, на него нельзя полагаться, он не может быть опорой.

Если контакта с ребенком нет, но есть понимание, что что-то идет не так, нужно обратиться за помощью к специалисту.

Однако дети проецируют и на психолога, и на учителя родительский образ.

Поэтому существует угроза того, что ребенок не откроется и будет повторять со специалистом ту же модель поведения.

На установление контакта и построения доверия может уйти несколько встреч.

Лучше в таких ситуациях и поговорить с ребенком, и обратиться к специалисту.

Иногда самим родителям нужно пройти терапию. Это поможет получить дополнительную информацию, понять, что было упущено с их позиции и что можно исправить, чтобы в дальнейшем правильно выстраивать отношения с ребенком. Тогда есть шанс, что потепление в отношениях с ребенком убережет его от губящих действий, – уверена психолог.

С широко открытыми глазами

Вопрос о том, кому нужны группы смерти и кто готов рисковать жизнями детей, я ставила себе не раз. Но ответ до сих пор найти сложно.

С точки зрения детей понятно: не дополучив родительского внимания и заботы, они пытаются чувствовать себя востребованными в чем-то другом.

А вот что творится в головах людей, которые курируют суицидальные игры, – загадка. Не хочется верить в то, что все крутится вокруг власти и банального чувства превосходства над другими.

Для борьбы с группами смерти было бы неплохо привлекать несколько рычагов влияния на разных уровнях.

В феврале 2018 года Рада уже ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству, предусмотрев за это наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет или лишения свободы на тот же срок.

Нелишним будет “шерстить” социальные сети и банить модераторов групп смерти, а также искоренять публикации, хоть как-то призывавшие к насильству или самоубийству.

Кстати, в этом направлении неплохо сработал Instagram. Прежде, чем выдать результаты поиска по хештегу #синийкит, соцсеть интересуется состоянием пользователя и предлагает помощь.









Группы смерти. Почему подростки идут на самоубийство и как их спасти / 5 фотографий

В течение 2017-2018 гг. на национальную детскую линию ОО Ла Страда Украина поступило 35534 звонков.

Из них 11,5 тыс. касались непосредственно безопасности в интернете (10,5 тыс. детей и 800 взрослых).

Исключительно о смертельных квестах зафиксировано 919 звонков.

Но, пожалуй, главный пласт ответственности все же лежит на плечах родителей. Любую личность формирует здоровое окружение.

Если ребенок с ранних лет будет чувствовать поддержку, любовь и заботу, мысли о смерти в его голове не появятся.

Равнодушие – наш главный враг. Не стоит закрывать глаза на проблему, когда можно ее исправить.

Пока у нас еще есть возможность все исправить.

К слову, обратиться в национальную детскую горячую линию можно бесплатно по тел. 0 800 500 225 (со стационарного) или 116 111 (с мобильного).

Марина Корзун