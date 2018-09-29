На этой неделе- 77-я годовщина трагедии в Бабьем Яру, которая наряду с Освенцимом стала ужасным символом Холокоста и примером того, к чему приводят человеконенавистнические теории.

Утром 29 сентября 1941 года, через 9 дней после оккупации Киева, немецкие власти приказали евреям города собраться в урочище Бабий Яр. 29 и 30 сентября здесь расстреляли почти 34 тыс. евреев. По разным данным, только за 5 дней нацисты расстреляли почти 150 тыс. украинских евреев. Факты ICTV собрали все, что нужно знать об одной из самых трагических страниц в истории еврейского и украинского народов.

Что произошло в Бабьем Яру

– Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах на Крещатике, в результате которых погибло немало солдат и офицеров вермахта. Местом массовых расстрелов выбрали балку длиной в 2,5 км, которая местами достигала 50-метровой глубины. В конце улицы устроили ворота, за которые людей пропускали группами по 30-40 человек. Предварительно их заставляли раздеваться, отбирали личные вещи, затем полицейские дубинками гнали жертв к проходам в насыпях на краю оврага. На противоположной стороне сидели пулеметчики. Выстрелы приглушали музыкой и шумом самолета, который кружил над оврагом. Тела расстрелянных скатывались по откосу на дно. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху их присыпали землей.

– В течение двух последующих лет казни в Бабьем Яру происходили по вторникам и пятницам. В целом там погибло, по разным оценкам, не менее 100 тыс. человек, и среди них евреи, цыгане, пленные красноармейцы, советские подпольщики и 621 член Организации украинских националистов (ОУН) во главе с Еленой Телигой.

– Достоверно известно, что 18 февраля 1943 года здесь казнили трех футболистов киевского Динамо: Николая Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко.

– В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась лишь приблизительная оценка количества жертв трагедии в Бабьем Яру – около 100 тыс. человек. По разным данным, там погибли от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

– В 60-х годах Бабий Яр по решению советской власти засыпали, позже там разбили парк, построили жилой массив и телецентр, а публично вспоминать о трагедии было нежелательно. Несмотря на это, в конце сентября 1966 года киевляне без разрешения властей собрались в Бабьем Яру, чтобы почтить память погибших.

– Только 1 марта 2007 года Кабинет министров издал постановление №308 о создании Государственного историко-мемориального заповедника Бабий Яр. 26-27 сентября 2006 года в Киеве прошел второй Международный форум Жизнь народу моему!, посвященный 65-летию трагедии в Бабьем Яру.

Бабий Яр через 77 лет

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает недопустимость повторения совершенного нацистами за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру в Киеве преступления, унесшего жизни более 100 тыс. украинцев, евреев, цыган и представителей других народов.

– Бабий Яр – место вечного покоя жертв кровавого нацистского молоха. Это страшное событие никогда не сотрется из нашей памяти, нестерпимой болью отзываясь в наших сердцах. В сердцах каждого, кто понимает – никогда снова не может повториться на земле подобное преступление, унесшее жизни более ста тысяч украинцев, евреев, цыган и представителей других народов. Вечная память невинно убиенным, – написал Петр Порошенко в Facebook в субботу утром в связи с 77-й годовщиной трагедии.

На сайте главы государства обнародовано обращение к украинскому народу в связи с 77-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Бабий Яр – трагедия киевлян, всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты. Это место – братская могила разных народов и известный во всем мире символ Холокоста, – отмечается в обращении.

Порошенко подчеркнул, что даже в условиях жестокой борьбы с российской агрессией украинцы демонстрируют приверженность основоположным идеалам цивилизованного мира – гуманизму, взаимопомощи, толерантности, уважению к человеческой жизни, этнической или религиозной идентичности, достоинству и свободы.

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Напомним, Международная школа преподавания и изучения Холокоста при мемориальном комплексе Яд Вашем при поддержке Фонда Виктора Пинчука запустила учебную онлайн-платформу по изучению истории Бабьего Яра.

Инфографика: UKRINFORM, УНИАН.