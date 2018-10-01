В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9139, который предусматривает введение уголовной ответственности за пропаганду “русского мира”.

Инициаторы – шестеро нардепов во главе с внефракционным Александром Шевченко.

– Действующее законодательство Украины содержит запрет лишь коммунистического и национал-социалистического режимов, не уделяя внимания прогрессирующей сегодня идее “русского мира”, направленной в том числе на ликвидацию независимости Украины, – говорится в пояснительной записке.

Предлагают законодательно закрепить понятие “русский мир” и установить, какие именно действия означают пропаганду этой идеи:

действия с признаками сепаратизма – в частности, призывы к сборам под лозунгами присоединения к Российской Федерации,

оправдание военной агрессии “защитой русского и русскоязычного населения”,

распространение идеи объединения украинского, белорусского и русского народов,

распространение идеи о самодостаточности и уникальности российской или славянской цивилизации; в

озвеличивание вплоть до формирования культа лиц-руководителей РФ,

распространение идеи об исключительном статусе московского православия.

За такие действия в Уголовном кодексе предлагается предусмотреть ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без. Если же нарушение совершил представитель власти или кто-то с использованием СМИ, наказание будет составлять от 5 до 10 лет тюрьмы.

Предполагается, что кандидата в президенты или в депутаты не зарегистрируют, если он пропагандировал “русский мир” или относится к политсиле, которая это делала.

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К слову, ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович сообщил, что не все щупальца “русского мира” такие отвратительные и очевидные, как “совок” и московская церковь.