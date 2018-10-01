У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9139, який передбачає введення кримінальної відповідальності за пропаганду “руського світу”.

Ініціатори – шестеро нардепів на чолі з позафракційним Олександром Шевченком.

– Чинне законодавство України містить заборону лише комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї “русского мира”, спрямованої у тому числі на ліквідацію незалежності України, – йдеться у пояснювальній записці.

Пропонують законодавчо закріпити поняття “руського миру” і встановити, які саме дії означають пропаганду цієї ідеї:

дії з ознаками сепаратизму – зокрема, заклики до зборів під гаслами приєднання до Російської Федерації,

виправдання військової агресії “захистом російського і російськомовного населення”,

поширення ідеї об’єднання українського, білоруського та російського народів,

поширення ідеї про самодостатність та унікальність російської або слов’янської цивілізації, звеличення аж до формування культу осіб-керівників РФ,

поширення ідеї про виключний статус московського православ’я.

За такі дії в Кримінальному кодексі пропонується передбачити відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без. Якщо ж порушення скоїв представник влади або хтось з використанням ЗМІ, покарання буде становити від 5 до 10 років в’язниці.

Передбачається, що кандидата у президенти або у депутати не зареєструють, якщо він пропагував “руський мир” або відноситься до політсили, яка це робила.

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До речі, директор Українського інституту національної пам’яті, історик Володимир В’ятрович повідомив, що не всі щупальця “руського миру” такі огидні і очевидні, як “совок” і московська церква.