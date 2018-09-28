Жительницу Мелитополя Запорожской области Татьяну Дюнину суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно за репост сепаратистской публикации в социальной сети Вконтакте.

Об сообщают Украинские новости со ссылкой на приговор суда.

Дюнина, уроженка Воронежской области России, 27 марта 2014 года в социальной сети Вконтакте под аккаунтом Татьяна Тюникова сделала репост публикации пользователя Виктор Кондратович под названием Юго-Восток, за мной, в Россию.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы письменной речи в тексте репоста идет речь о побуждении жителей юго-восточной части Украины сделать действия, которые приведут к присоединению этой территории к России.

Более того, на следующий день, 28 марта 2014 года Дюнина сделала репост текста из группы Новости Донбасса со следующей информацией: “Ты этого хочешь? Да, именно этого хотят новороссы и малороссы на Украине. Мы, русские Украины-Руси – часть единого русского мира. Свидомая нерусь нам не указ”.

В данном тексте экспертиза также выявила высказывания, выраженные в форме побуждения, с призывом задуматься о территориальных изменениях, а именно об образовании страны Малороссия на территории Украины.

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К слову, из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс, первый рейс запустят в воскресенье, 30 сентября.