1 октября в Украине вступил в силу новый порядок выплат по больничным листам.

В Фонде социального страхования объяснили, что такие изменения направлены на усиление социальной защиты трудоустроенных в части ускорения сроков получения ими материального обеспечения, а также упрощение для работодателей взаимодействие с ФССУ.

Нововведения касаются системы предварительного контроля правильности начисления выплат. Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладывать на работодателя в случае обнаружения неправомерного использования средств ФССУ во время проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов.

Также введена новая форма заявления-расчета. Обновленный документ расширен сведениями относительно вида занятости, страхового стажа, льгот пострадавших на ЧАЭС, более полной информацией о листке нетрудоспособности.

Сообщение о выплатах застрахованным лицам работодатель теперь обязан подать в течение месяца со дня выплат материального обеспечения, что уменьшит риск возможных задержек при компенсации утраченного заработка за период болезни.

Изменения касаются и сроков подачи заявления-расчета.

– Кроме ранее утвержденных сроков рассмотрения документов для назначения материального обеспечения комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия, с 01 октября также предусмотрено подачу страхователем (работодателем) заявления-расчета в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола заседания комиссии (решение уполномоченного), – объяснили в ФССУ.

Возможность подачи заявлений-расчетов, сообщений о выплате средств застрахованным лицам и отчетов в электронном виде.

Это нововведение должно уменьшить нагрузку на работодателей, упростить и ускорить финансирование материального обеспечения.

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Напомним, в Украине должны запустить реестр электронных листов нетрудоспособности.

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