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Лікарняний по-новому: 5 основних змін

З 1 жовтня в Україні набув чинності новий порядок виплат за листками непрацездатності.

Лікар

У Фонді соціального страхування пояснили, що такі зміни направлені на посилення соціального захисту працевлаштованих у частині пришвидшення термінів отримання ними матеріального забезпечення, а також спрощення для роботодавців взаємодію з ФССУ.

Нововведення стосуються системи попереднього контролю правильності нарахування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладати на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів ФССУ під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.

Також впроваджено нову форму заяви-розрахунку. Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності.

Повідомлення про виплати застрахованим особам роботодавець має тепер подати упродовж місяця з дня здійснення виплат матеріального забезпечення, що зменшить ризик можливих затримок при компенсації втраченого заробітку за період хвороби.

Зміни стосуються й термінів подачі заяви-розрахунку.

– Окрім раніше затверджених термінів розгляду документів для призначення матеріального забезпечення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, з 01 жовтня також передбачено подачу страхувальником (роботодавцем) заяви-розрахунку упродовж 5 робочих днів від дати затвердження протоколу засідання комісії (рішення уповноваженого), – пояснили в ФССУ.

Можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді. Це нововведення має зменшити навантаження на роботодавців, спростити та пришвидшити фінансування матеріального забезпечення.

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Нагадаємо, в Україні мають запустили реєстр електронних листів непрацездатності.

Фото: pixabay.com

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