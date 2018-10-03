В это трудно поверить, но потребительская корзина, купленная в супермаркете – в умелых руках превращается чуть ли не в смертельное оружие. Соль слезоточивого действия, консервы-гранаты, палка колбасы…



Первый совет для чайников – от титулованного инструктора по самозащите Антона Фарба. Посмотрите хотя бы боевики какие-нибудь. По крайней мере он – именно с этого и начинал!

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Сегодня же он и сам – практически Брюс Ли – в глазах своих учеников – водителей и таксистов. Они теперь уверены: даже если клиент решит рассчитаться с помощью ножа или пистолета – выход все равно есть!

Дети – всегда в группе риска. Следовательно, они – имеют по крайней мере уметь звать на помощь. Оказывается, это целая наука. Акустические занятия по самообороне в прошлом году посетили несколько тысяч детей.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что в Киеве 19-летний парень нанес таксисту 30 ударов ножом.