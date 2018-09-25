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В Киеве 19-летний парень нанес таксисту 30 ударов ножом

В Киевской области 19-летний молодой человек после ссоры с таксистом нанес водителю 30 ножевых ударов. От полученных ранений последний скончался.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Как отмечается, трагедия произошла в сентябре текущего года. Юноша, находясь в Киеве, взял такси, чтобы поехать домой в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Однако впоследствии между пассажиром и водителем автомобиля возник конфликт, в ходе которого молодой человек, находясь на заднем сиденье авто, нанес мужчине 30 ударов ножом по голове, шее, туловищу и рукам. От травм 40-летний таксист скончался.

Прокуратура сообщила о подозрении 19-летнему парню в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области девушка выжила после того, как нападавшие перерезали ей горло.

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