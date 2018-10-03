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Факти / Україна / Пачка солі або палка ковбаси: найнесподіваніші методи самооборони/

Пачка солі або палка ковбаси: найнесподіваніші методи самооборони

У це важко повірити, але споживчий кошик, куплений у супермаркеті – у вправних руках перетворюється ледь не в смертельну зброю. Сіль сльозогінної дії, консерви-гранати, палка ковбаси…

Перша порада для чайників – від титулованого інструктора з самозахисту Антона Фарба. Подивіться хоча б бойовики які-небудь. Принаймні він – саме з цього і починав!

Читайте: Дробовик для самооборони: що купувати і як не промахнутися

Сьогодні ж він і сам – практично  Брюс Лі – в очах своїх учнів – водіїв і таксистів. Вони тепер впевнені:  навіть якщо клієнт вирішить розрахуватися за допомогою ножа або пістолета – вихід все одно є!

Діти – завжди в групі ризику. Відтак, вони – мають принаймні вміти кликати на допомогу. Виявляється, це ціла наука. Акустичні заняття із самооборони лише минулого року відвідали кілька тисяч дітей.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві 19-річний хлопець завдав таксисту 30 ударів ножем.

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