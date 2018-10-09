Факты ICTV рассказывают, как часто в мире происходят взрывы складов с боеприпасами и какие выводы из этого делает Украина.

20 марта 2014 – Кривой Рог, Днепропетровская область

29 октября 2015 – Сватово, Луганская область

23 марта 2017 – Балаклея, Харьковская область

22 сентября 2017 – Новоянисоль, Донецкая область

26 сентября 2017 – Калиновка, Винницкая область

3 мая 2018 – Балаклея, Харьковская область

9 октября 2018 – Ичня, Черниговская область

За последние четыре с половиной года в Украине произошло 7 случаев взрыва складов с боеприпасами – в два раза больше, чем за прошлые 23 года. Можно долго размусоливать тему о том, кто же все-таки виноват в происходящем – заметающие следы чиновники, диверсанты либо халатно-отнесшиеся к своему делу военнослужащие; почему от этого страдают близлежащие села и города и как скоро это закончится. Однако факт остается фактом – Украина не делает выводов из происходящего и не хочет учиться на собственных ошибках. Более того, 10-й взрыв (а начались они с Бахмута, Донецкой области в 2003-м году) за последние 15 лет говорит о том, что наша страна сидит на пороховой бочке, не замечая этого. Заявления Министерства обороны о том, что это была диверсия – лишний раз подтверждают беззубость и беззащитность наших военных объектов, которые в любой другой цивилизованной стране находятся в полной засекреченности и безопасности.

– По данным Оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала. При чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар. Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах, – заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

Факты ICTV попытались разобраться в том, насколько часто подобные взрывы происходят в других странах мира и какие выводы из происходящего делает украинское правительство.

С 2014-го года Украина является лидером среди всех стран мира по официально зафиксированным случаям взрывов на складах боеприпасов. Только Болгария за последние четыре года имела четыре взрыва складов с боеприпасами (все – в результате утилизации боеприпасов) и может составить в этом списке конкуренцию Украине. Чаще всего пожары или взрывы на складах с боеприпасами происходят в странах третьего мира. Например, в 2014-м году в Демократической республике Конго произошел пожар на оружейном складе в результате попадания молнии, погибли 20 и получили ранения 50 человек.

В том же году произошел взрыв боеприпасов на складе, принадлежащем индонезийскому военно-морскому спецназу Копаска в Джакарте. Звучали взрывы также в провинции Хунань в центре Китая (во время складирования оружия произошел сбой) и на военном заводе болгарского поселка Костенец. В том же году горит криворожский склад с танками.

В 2015-м году были зафиксированы пожары и взрывы на военных складах в Йемене (в результате чего погибло не менее 9-ти человек) в результате диверсии, которую признали местные власти. Горит артиллерия на американской базе в японском городе Сагамихара (однако по причине засекреченности объекта причину пожара узнать не удалось). Гремят взрывы в турецкой провинции Диярбакыр и вновь в центральной части Болгарии. Украина в этом же году переживает взрывы на складе боеприпасов в Сватово, Луганской области.

В 2016-м году вновь горит Болгария, на этот раз на заводе по производству оружия в городе Казанлык, а также в городе Мыглиж, который находится в 250 км от Софии (причиной назвали утилизацию артиллерийский продуктов). Взрывы фиксируются в Индии, Шри-Ланке, Азербайджане, Эквадоре и дважды в России. Однако зачастую это происходит все по той же причине – утилизация старых боеприпасов.

Что отличает взрывы и пожары на складах в нашей стране и в странах остального мира. Раскопать информацию о том, какие военные объекты и по каким причинам горят в мире – крайне сложно, эта информация доступна только верхушке власти. На то это и есть засекреченные военные объекты. В Украине – это общедоступная информация, вплоть до того, какое количество боеприпасов находится на том или ином объекте. Лишь в странах третьего мира, таких как Эквадор, ДР Конго и Йемене в прессе светились подобные факты, что еще раз наводит на мысли о том, достаточно ли хорошо охраняются и оберегаются военные объекты в Украине, учитывая и тот факт, что де-юре она находится в состоянии войны?

Вопросы о том, почему Украина не заботится о своей безопасности и не бережет тот сектор, который стратегически важен в ведении боевых действий на Востоке, нужно задавать руководству страны. Кроме того, подобные случаи дают возможность задуматься о том, а в безопасности ли находятся другие стратегические объекты нашей страны? Если вражеские силы с такой легкостью смогли проникнуть на засекреченные от назойливого ока места, то о какой безопасности или готовности к обороне можно говорить в целом?..

С другой стороны, в той же России с 2000-го года был зафиксирован 21 крупный пожар на складах боеприпасов. И это только официальная информация. Здесь возникает вопрос, не устарела ли система безопасности подобных объектов в странах бывшего СССР, либо сами объекты, многие из которых функционируют без изменений и внедрений новых технологий последние 50-60 лет? И почему та же Украина ничего не ведет работу в направлении изменения системы безопасности подобных объектов, четко понимая, что всю информацию по им имеет Россия.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 37%, 69 голосов 69 голосов 37% 37%

Халатность 32%, 60 голосов 60 голосов 32% 32%

Кража 24%, 44 голоса 44 голоса 24% 24%

Диверсия 7%, 13 голосов 13 голосов 7% 7% Всего голосов: 186 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

События в Калиновке 26-го сентября прошлого года показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при президенте Украины. Поэтому никто не удивится, если подобные взрывы будут продолжаться в Украине и в дальнейшем, а ответственность за них не будет нести ровным счетом никто. Ведь проще заявить о том, что это была диверсия.

За последние четыре года в воздух после пожаров взлетело больше боеприпасов, чем наши военные использовали в зоне проведения ООС, а Украина понесла потерь в более 400 млн грн.

Как живут регионы после взрывов складов с боеприпасами

На примере взрывов в Калиновке, Винницкой области, понятно, что государство не сильно заботится о тех районах, которые пострадали в результате взрывов. Жители делают ремонт своих домов и квартир фактически за свои средства, получая от государства лишь микро-поддержку и заявляя им о том, что финансирования на полную реконструкцию не выделено.

Владимир Гройсман уже успел посетить Черниговщину, где заявил, что власти и органы действуют по отработанному на такой случай сценарию, а дома, школы и больницы будут полностью реконструированы, однако местным жителям потребуется не один месяц и год, чтобы вернуться к привычной жизни с мыслями о том, что подобная трагедия может вновь повториться.

Антон Светличный