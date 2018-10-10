Смертная казнь – пережиток прошлого или эффективное наказание за правонарушения? Во Всемирный день борьбы со смертной казнью Факты ICTV рассказывают, в каких странах применяется и стоит ли выбирать такое наказание.
Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.
Всемирная коалиция по запрету смертной казни основала этот день в 2003 году для сокращения количества смертных приговоров в мире.
Смертная казнь разрешена в 58 странах мира, в том числе и в США.
Факты ICTV проанализировали мировой опыт использования смертной казни. Стоит ли использовать такой метод наказания?
Смертная казнь: пережиток прошлого?
В мировой прессе не прекращаются дебаты на тему: смертная казнь – это пережиток прошлого или эффективное наказание за правонарушения?
Отметим, что число стран, которые отказываются от смертной казни постоянно увеличивается.
На сегодняшний день 102 государства, среди них и Украина, на законодательном уровне полностью отказались от смертной казни.
В 22 странах в прошлом году этот вид наказания все еще использовался. Но есть также страны, в которых смертная казнь официально не запрещена, но на практике применяется крайне редко.
Но в тоже время, 2015-й стал рекордным по количеству приговоров к смертной казни – 1634 человека.
По данным Международной неправительственной организации Amnesty International, в прошлом году были казнены 933 человека. Но это только приблизительные данные. Поскольку реальное количество казненных в мире гораздо выше и измеряется десятками тысяч.
Причина – многие государства не обнародуют статистику.
Они скрывают количество вынесенных смертных приговоров, как государственную тайну. Так делают, например, в Китае, где минимум за 46 нарушений предусмотрена смертная казнь.
Смертная казнь в мире
Самое большое число казней в 2016-м осуществили 5 государств – Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и… США.
У каждой из этих стран есть свои особенности по применению этого вида наказания.
- Так, в Иране смертная казнь распространяется на несовершеннолетних.
Законы страны позволяют приговаривать к такому наказанию девочек с 9-ти лет, а мальчиков – с 15-ти. По данным Amnesty International, в прошлом году в Иране было, как минумум, 49 несовершеннолетних осужденных. Большинство из них были приговорены к высшей мере наказания за убийства, изнасилования, преступления связанные с наркотиками.
Но есть и те, которых осудили за богохульство, что в Иране приравнивается к угрозе национальной безопасности.
Иранская судебная система также известна своей неприклонностью к коррупционерам. Так, в марте 2016 года, суд приговорил миллиардера Бабака Занджани к смертной казни за коррупцию и хищение государственных средств от продажи нефти.
- Саудовская Аравия использует практику массовой смертной казни.
К примеру, 2 января 2016 года по обвинению в терроризме были обезглавлены 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра. Власти страны часто использует этот вид наказания как показательный процес.
- А вот в Пакистане большинство смертных приговоров – за наркопреступления.
Также в стране бытует традиция забивать до смерти камнями за богохульство или гомосексуальность.
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Смертная казнь в Беларуси
Северный сосед Украины – Беларусь – единственное государство в Европе, где применяется смертная казнь.
За последние 20 лет в этой стране было расстреляно более 300 человек.
Как отмечают международные и беларусские правозащитники, судебные процессы в Беларуси проводятся в режиме повышенной секретности.
Согласно законодательству страны, запрещается выдача родственникам тел казненных для захоронения.
Остается много вопросов по поводу условий содержания приговоренных, исполнения самого приговора, а также безымянных захоронений.
Правозащитники напоминают о возможности судебных ошибок: к примеру, серийный убийца Геннадий Михасевич за 14 лет лишил жизни 36 женщин. И за эти годы прошло 11 судебных процессов, в результате которых за совершенные Михасевичем преступления осудили 14 невиновных.
Украина и смертная казнь
В Украине смертные казни отменили 15 лет назад.
Однако, в 1995 году Украина была в числе стран, которые провели наибольшее количество смертных казней.
Приговаривали к смертной казни украинцев за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, диверсию, посягательство на жизнь госдеятеля, представителя иностранного государства, судью или работника правоохранительного органа.
Сегодня казнить предлагают за коррупционные сделки и преступления в зоне ООС. Так, в 2015 году Сергей Каплин зарегистрировал в Раде законопроект, который вводит смертную казнь за коррупционные преступления.
Аргументы “за” и “против” смертной казни
Дискуссии на тему: имеет ли государство право прибегать к смертной казни как средству уголовного наказания своих граждан, в прессе и обществе не утихают.
Так, сторонники сохранения смертной казни приводят следующие аргументы:
- Во-первых, смертная казнь – это защита общества от самых опасных преступников;
- Во-вторых, она позволяет экономить государственные средства на содержание заключенных. Почему налогоплательщики и, в частности, родственники и близкие жертвы, должны обеспечивать пожизненное содержание преступника;
- В-третьих, смертная казнь – это мощный сдерживающий фактор для самих преступников.
Противники смертной казни приводят другие аргументы.
- Первое, возможность судебной ошибки.
- Второе, смертная казнь противоречит праву человека на жизнь.
- Третье, убивая преступника государство борется со следствием, а не с причинами, которые привели человека к преступлению.
- Четвертое, экономическая сторона (казнить дешевле, чем содержать) – аморальна. Поскольку нет ничего важнее жизни человека.
Напомним, Факты ICTV писали о взрывах в Ичне. Как часто в мире происходят взрывы складов с боеприпасами и какие выводы из этого делает Украину.
Фото: dreamstime
Иван Стахурский