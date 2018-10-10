Смертная казнь – пережиток прошлого или эффективное наказание за правонарушения? Во Всемирный день борьбы со смертной казнью Факты ICTV рассказывают, в каких странах применяется и стоит ли выбирать такое наказание.

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.

Всемирная коалиция по запрету смертной казни основала этот день в 2003 году для сокращения количества смертных приговоров в мире.

Смертная казнь разрешена в 58 странах мира, в том числе и в США.

Факты ICTV проанализировали мировой опыт использования смертной казни. Стоит ли использовать такой метод наказания?

Смертная казнь: пережиток прошлого?

В мировой прессе не прекращаются дебаты на тему: смертная казнь – это пережиток прошлого или эффективное наказание за правонарушения?

Отметим, что число стран, которые отказываются от смертной казни постоянно увеличивается.

На сегодняшний день 102 государства, среди них и Украина, на законодательном уровне полностью отказались от смертной казни.

В 22 странах в прошлом году этот вид наказания все еще использовался. Но есть также страны, в которых смертная казнь официально не запрещена, но на практике применяется крайне редко.

Но в тоже время, 2015-й стал рекордным по количеству приговоров к смертной казни – 1634 человека.

По данным Международной неправительственной организации Amnesty International, в прошлом году были казнены 933 человека. Но это только приблизительные данные. Поскольку реальное количество казненных в мире гораздо выше и измеряется десятками тысяч.

Причина – многие государства не обнародуют статистику.

Они скрывают количество вынесенных смертных приговоров, как государственную тайну. Так делают, например, в Китае, где минимум за 46 нарушений предусмотрена смертная казнь.

Смертная казнь в мире

Самое большое число казней в 2016-м осуществили 5 государств – Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и… США.

У каждой из этих стран есть свои особенности по применению этого вида наказания.

Так, в Иране смертная казнь распространяется на несовершеннолетних.

Законы страны позволяют приговаривать к такому наказанию девочек с 9-ти лет, а мальчиков – с 15-ти. По данным Amnesty International, в прошлом году в Иране было, как минумум, 49 несовершеннолетних осужденных. Большинство из них были приговорены к высшей мере наказания за убийства, изнасилования, преступления связанные с наркотиками.

Но есть и те, которых осудили за богохульство, что в Иране приравнивается к угрозе национальной безопасности.

Иранская судебная система также известна своей неприклонностью к коррупционерам. Так, в марте 2016 года, суд приговорил миллиардера Бабака Занджани к смертной казни за коррупцию и хищение государственных средств от продажи нефти.

Саудовская Аравия использует практику массовой смертной казни.

К примеру, 2 января 2016 года по обвинению в терроризме были обезглавлены 47 человек, включая известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра. Власти страны часто использует этот вид наказания как показательный процес.

А вот в Пакистане большинство смертных приговоров – за наркопреступления.

Также в стране бытует традиция забивать до смерти камнями за богохульство или гомосексуальность.

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Смертная казнь в Беларуси

Северный сосед Украины – Беларусь – единственное государство в Европе, где применяется смертная казнь.

За последние 20 лет в этой стране было расстреляно более 300 человек.

Как отмечают международные и беларусские правозащитники, судебные процессы в Беларуси проводятся в режиме повышенной секретности.

Согласно законодательству страны, запрещается выдача родственникам тел казненных для захоронения.

Остается много вопросов по поводу условий содержания приговоренных, исполнения самого приговора, а также безымянных захоронений.

Правозащитники напоминают о возможности судебных ошибок: к примеру, серийный убийца Геннадий Михасевич за 14 лет лишил жизни 36 женщин. И за эти годы прошло 11 судебных процессов, в результате которых за совершенные Михасевичем преступления осудили 14 невиновных.

Украина и смертная казнь

В Украине смертные казни отменили 15 лет назад.

Однако, в 1995 году Украина была в числе стран, которые провели наибольшее количество смертных казней.

Приговаривали к смертной казни украинцев за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, диверсию, посягательство на жизнь госдеятеля, представителя иностранного государства, судью или работника правоохранительного органа.

Сегодня казнить предлагают за коррупционные сделки и преступления в зоне ООС. Так, в 2015 году Сергей Каплин зарегистрировал в Раде законопроект, который вводит смертную казнь за коррупционные преступления.

Аргументы “за” и “против” смертной казни

Дискуссии на тему: имеет ли государство право прибегать к смертной казни как средству уголовного наказания своих граждан, в прессе и обществе не утихают.

Так, сторонники сохранения смертной казни приводят следующие аргументы:

Во-первых , смертная казнь – это защита общества от самых опасных преступников;

, смертная казнь – это защита общества от самых опасных преступников; Во-вторых , она позволяет экономить государственные средства на содержание заключенных. Почему налогоплательщики и, в частности, родственники и близкие жертвы, должны обеспечивать пожизненное содержание преступника;

, она позволяет экономить государственные средства на содержание заключенных. Почему налогоплательщики и, в частности, родственники и близкие жертвы, должны обеспечивать пожизненное содержание преступника; В-третьих, смертная казнь – это мощный сдерживающий фактор для самих преступников.

Противники смертной казни приводят другие аргументы.

Первое , возможность судебной ошибки.

, возможность судебной ошибки. Второе , смертная казнь противоречит праву человека на жизнь.

, смертная казнь противоречит праву человека на жизнь. Третье , убивая преступника государство борется со следствием, а не с причинами, которые привели человека к преступлению.

, убивая преступника государство борется со следствием, а не с причинами, которые привели человека к преступлению. Четвертое, экономическая сторона (казнить дешевле, чем содержать) – аморальна. Поскольку нет ничего важнее жизни человека.

Напомним, Факты ICTV писали о взрывах в Ичне. Как часто в мире происходят взрывы складов с боеприпасами и какие выводы из этого делает Украину.

Фото: dreamstime

Иван Стахурский