Государственная служба геологии и недр Украины планирует в феврале – марте следующего года провести первый электронный аукцион по продаже специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, на который будет вынесено около 30 участков с залежами нефти и природного газа.

Об этом во время форума недропользователей на Международной выставке Mining World Ukraine сообщил в. и. о. Главы службы Олег Кирилюк.

– Если в октябре будет подписано и вступит в действие постановление Кабинета министров об электронных аукционах, то мы рассчитываем, что первые аукционы могут пройти в конце февраля – начале марта следующего года, – сказал он, добавив, что на этот аукцион Госгеонедра планирует вынести около 30 нефтегазовых участков, а также участки с другими полезными ископаемыми.

По словам Кирилюка, ранее Госгеонедра разработала проект правительственного постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов, и в конце июня 2018 г. представила его на заседании Кабинета министров.

– Сегодня проект постановления уже подан на подпись премьер-министру, возможно, сегодня он будет подписан, – прокомментировал глава ведомства, отметив, что электронные аукционы призваны максимально упростить доступ инвесторов к недрам, поскольку их введением недропользователь не будетобщаться с представителями службы , а будет работать на электронной площадке.

– На сегодня мы пригласили более 5 компаний, которые имеют электронные площадки для того, чтобы определить победителя для проведения торгов, – сообщил Кирилюк, добавив, что Госгеонедра планируют определить будущего организатора электронных торгов в течение одного месяца.

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На площадке будет выставлена ​​полная геологическая информация с указанием места расположения, географических координат и другие важные данные для принятия инвестиционного решения потенциальным недропользователем.