Державна служба геології і надр України планує в лютому – березні наступного року провести перший електронний аукціон з продажу спецдозволів на розвідку та видобуток корисних копалин, на який буде винесено біля 30 ділянок з покладами нафти і природного газу.

Про це, під час форуму надрокористувачів на Міжнародній виставці Mining World Ukraine повідомив т. в. о. Голови служби Олег Кирилюк.

– Якщо в жовтні буде підписана і вступить в дію постанова Кабінету міністрів про електронні аукціони, то ми розраховуємо, що перші аукціони можуть пройти в кінці лютого – на початку березня наступного року, – сказав він, додавши, що на цей аукціон Держгеонадра планує винести біля 30 нафтогазових ділянок, а також ділянки з іншими корисними копалинами.

За словами Кирилюка, раніше Держгеонадра розробила проект урядової постанови, яка регламентує проведення електронних аукціонів, та наприкінці червня 2018 р презентувала його на засіданні Кабінету міністрів.

– Сьогодні проект постанови вже поданий на підпис Прем’єр-міністру, можливо, сьогодні він буде підписаний, – прокоментував голова відомства, зазначивши, що електронні аукціони покликані максимально спростити доступ інвесторів до надр, оскільки з їх введенням надрокористувач не буде спілкуватися з представниками служби, а буде працювати на електронному майданчику.

– На сьогодні ми запросили більше 5 компаній, які мають електронні майданчики для того, щоб визначити переможця для проведення торгів, – повідомив Кирилюк, додавши, що Держгеонадра планують визначити майбутнього організатора електронних торгів протягом одного місяця.

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На майданчику буде виставлена повна геологічна інформація із вказанням місця розташування, географічних координат та інші важливі дані для прийняття інвестиційного рішення потенційним надрокористувачем.