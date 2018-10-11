В оккупированном Армянске химические выбросы на заводе Крымский титан происходят с определенной регулярностью, потому что последствия техногенной аварии не ликвидированы.
Так заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак прокомментировал информацию о новых химических выбросах в Армянске, пишет Сегодня.
– То, что выбросы идут с какой-то регулярностью, раз подтверждает, что там, скорее всего, произошла авария, и поэтому, я считаю, что сегодня ситуация там такая и осталась, – сказал чиновник.
По его словам, украинская сторона не имеет доступа к зоне катастрофы, поэтому не может установить причины техногенной аварии.
– Наше министерство еще в начале прошлого месяца сделало заявление о том, что мы должны понимать, что это была техногенная катастрофа или авария на самом заводе. Почему она произошла, мы не можем установить, потому что мы не имеем доступа к оккупированной территории, – подытожил Грымчак.
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Напомним, в конце августа все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной.
В начале сентября оккупационная власть Крыма остановила завод Крымский титан из-за неконтролируемых выбросов. Позже стало известно о массовой эвакуации из Армянска.
Позже правительственная комиссия назвала две версии экокатастрофы в Крыму.
Уже 23 сентября в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября.
Фото: скрін відео krymr.com