В окупованому Армянську хімічні викиди на заводі Кримський титан відбуваються з певною регулярністю, бо наслідки техногенної аварії не ліквідовані.

Так заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак прокоментував інформацію про нові хімічні викиди в Армянську, пише Сегодня.

– Те, що викиди йдуть з якоюсь регулярністю, якраз підтверджує, що там, скоріше за все, відбулася аварія, і тому, я вважаю, що сьогодні ситуація там така і залишилася, – сказав чиновник.

За його словами, українська сторона не має доступу до зони катастрофи, тому не може встановити причини техногенної аварії.

– Наше міністерство ще на початку минулого місяця зробило заяву про те, що ми маємо розуміти, що це була техногенна катастрофа чи аварія на самому заводі. Чому вона відбулася, ми не можемо встановити, тому що ми не маємо доступу до окупованої території, – підсумував Гримчак.

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Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.

На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди. Згодом стало відомо про масову евакуацію з Армянська.

Пізніше урядова комісія назвала дві версії екокатастрофи у Криму.

Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений 14 вересня.

Фото: скрін відео krymr.com