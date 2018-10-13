Ежегодно во вторую субботы октября проводится Всемирный день хосписной и паллиативной помощи, который в 2018 году приходится на 13 октября. Почему в Украине тысячи людей умирают в муках от неизлечимых болезней – в материале Фактов ICTV.

Ежегодно только в Киеве от неизлечимых болезней умирает 33 тысячи человек. Почти 27 тысяч из них – умирают в мучениях и нуждаются в помощи. При этом, медики могут и должны предоставлять им обезболивающее и уход. Но не делают этого.

Неконтролируемая боль

Оксане Шаповаловой было 27 лет, когда врачи сообщили девушке, что у нее рак яичников. И добавили, что жить ей осталось около года. Девять месяцев Оксана боролась за жизнь. Но безуспешно.

– Мы не могли поверить, когда услышали диагноз, – вспоминает мама девушки Людмила. – Оксанка была еще очень молодой, детей не имела. Не могли понять откуда взялся этот страшный диагноз. Но была уже 4 стадия.

Людмила Шаповалова отмечает, что ранее дочь не имела проблем со здоровьем. Лишь однажды, когда проходила медицинское обследование перед трудоустройством, гинеколог сказал, что у нее есть киста на правом яичнике. Но оперировать ее еще рано. Решили наблюдать.

Девушка не хотела верить, что через год умрет, поэтому отчаянно боролась за жизнь. Однако, ни операция, ни курс химиотерапии не улучшили ее состояния. Врачи сказали матери, что ей остается только молиться.

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– Я забрала Оксану домой в село, – рассказывает Людмила Шаповалова. – Сначала ей стало немного лучше, даже появился румянец на щеках. Я думала, что это так действует свежий воздух, домашняя атмосфера. Появилась надежда. А потом у нее начались боли. Она кричала днем ​​и ночью, плакала, просила меня сделать что-нибудь. Сначала ей приписывали обычное обезболивающее, типа анальгина, потом перевели на наркотики.

Сельский фельдшер не позволял матери самостоятельно колоть женщине морфин. Говорил, что это запрещено законом и его за такое могут посадить в тюрьму. Потому, каждый раз приходилось звонить в скорую, чтобы врач приехал с обезболивающим. Иногда Людмила звонила по несколько раз за ночь. Но ждать приезда врача приходилось часами.

– Страшнее всего было ночью, – сквозь слезы вспоминает Людмила Шаповалова. – Дочка кричала не своим голосом. Я сходила с ума. Даже выбегала из дома, чтобы не слышать этого крика. Садилась на землю и плакала от беспомощности. Я не могла забрать боль своего ребенка.

Часто врач не приезжал на вызовы. То морфина не было в наличии, и надо было его заказывать в области, то по протоколу нельзя было колоть еще одну “лишнюю” дозу.

– Однажды Оксанка кричала от боли почти целые сутки. Она не могла спать, есть, успокоиться. Страшно представить, что она чувствовала в этот момент. Я семь раз вызывала фельдшера. Мне все время отвечали, что он вот-вот приедет из области с лекарствами. Мы все ждали.

Врач приехал в десять часов вечера. Оксана умерла на полчаса раньше.

Затем фельдшер сказал, что скорее всего, девушка умерла от болевого шока.

– Помню как в доме сразу стало тихо. Я села рядом с ней. Ксюша едва открыла глаза, тяжело вздохнула и … отошла. Лицо стало таким, знаете, спокойным. За много недель непрерывной боли, оно впервые стало спокойным.

Фото: pixabay.com

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Пытки болезнью

Таких как Оксана Шаповалова, в Украине тысячи. Только в Киеве ежегодно от неизлечимых болезней умирает в среднем 33 тысячи человек. Около 27 тысяч киевлян – умирают в страшных муках.

– Вот в данный момент, пока мы разговариваем, от неконтролируемой боли страдает больше 100 тысяч человек по всей Украине, – говорит Андрей Славуцкий, консультант ВОЗ, председатель благотворительного фонда Епиона. – Их родственники не знают, как им помочь и к кому обращаться. Главным образом потому, что в Украине еще очень плохо развита паллиативная помощь (медицинская и психологическая помощь умирающим и их родным).

По словам Андрея Славуцкого, в Украине даже сами врачи не понимают, что такое паллиативная помощь. И после многочисленных разъяснений и тренингов для медиков о том, как следует предоставлять такую ​​помощь, как и в каком количестве необходимо назначать обезболивающее, только 10-15% врачей выполняют все медицинские протоколы. Другие же продолжают поступать по собственному усмотрению.

По международным стандартам, не предоставление пациенту обезболивающего в необходимом количестве приравнивается к пыткам.

Во многих европейских странах к неизлечимо больных пациентам относятся с уважением, пытаются создать условия, чтобы пациент находился дома в комфортных для себя условиях. 80% всех пациентов по данным ВОЗ хотели бы умереть дома. Следует отметить, что кроме широкой сети мобильных служб паллиативной помощи, во многих странах широко развита услуга респиса – социального отдыха для членов семьи. Это означает, что тяжелобольной пациент может быть перемещен в учреждение паллиативной помощи на некоторое время, чтобы семья имела возможность решить текущие бытовые вопросы или отдохнуть.

Фото: pixabay.com

Смерть без достоинства

– Ситуация с оказанием помощи умирающим в нашей стране просто ужасная, – отметила волонтер Олеся. – Нет уважения к смерти. Нет гарантии, что прожив достойную жизнь, вы сможете достойно умереть.

Как пример, женщина вспоминает недавний случай, который произошел в Броварах с переселенцами из Донецка.

– Эта семья всю жизнь работала, имела хороший дом в Донецке и собственное дело. На отдых все время не хватало времени, поэтому надеялись отдохнуть на пенсии. Но, когда ее дождались – потеряли все, что имели.

После военных действий на Донбассе, семья переехала в Киевскую область. Нашли работу в Броварах, там же им выделили помещение в общежитии. Волонтер отмечает, что женщине с мужчиной даже не предоставили общую комнату, а лишь по койке в мужской и женской комнате.

– Чтобы вы понимали, это такая длинная комната, где вдоль стен стоят двухэтажные “нары”. В конце комнаты – стол, где мужчины готовили еду и шторка, за которой сушилось белье, носки и прочее. Я не знаю, где женщина нашла мой номер телефона, но когда она позвонила, в ее голосе было отчаяние. Она сказала, что ее мужу очень плохо, но врачи отказываются его госпитализировать и даже не приезжают на вызовы.

Когда волонтер приехала в общежитие, то увидела страшную картину: на полу за шторкой лежал мужчина оранжевого цвета. Из него торчал мешочек с желчью, которая выходила по трубкам из печени.

– Я сразу поняла, что он умирает. Но жена об этом даже не догадывалась. В больнице, где ее мужу сделали операцию на печени, сказали: – Езжайте домой, а когда желчь выйдет, мы его снова госпитализируем, подлечим и будет бегать. Но у него была 4 стадия рака печени!

Медики, которые несколько раз приезжали на вызовы жены тоже об этом знали, но ничего не сказали и не захотели больше тратить свое время на того, кого уже не вылечишь. Человека оставили умирать в общежитии на полу и даже не сообщили, что у него осталось очень мало времени.

Волонтер сразу позвонила в Министерство здравоохранения, договорилась об устройстве мужчины в киевский хоспис. Но надо было три дня подождать. Мужчина не дождался.

– Когда мне снова позвонила его жена, я взяла с собой знакомого врача из Киевского института рака. Она накупила множество лекарств, которые могли бы уменьшить его боль. Но когда мы приехали, доктор сразу сказала жене: “У вас есть 20 минут, чтобы попрощаться”. У мужчины началась агония.

За эти 20 минут, были звонки брату, детям. Многое они не успели сказать друг другу. Но, если бы врачи сразу сообщили о его состоянии, и брат, и дети успели бы приехать, чтобы попрощаться. Увидеть его в последний раз. Но равнодушие, халатность врачей привели к тому, что человек, который прожил достойную жизнь, умер в таких недостойных условиях.

Снимай розовые очки

На данный момент медики не несут никакой ответственности за то, что не предоставляют пациентам обезболивающее в необходимом количестве. Зачастую отказ в “лишней” дозе морфина мотивируется мифами о запретах Минздрава, репрессиях наркоконтроля и прочим. Но все это – лишь мифы.

Чтобы привлечь внимание к проблеме паллиативной помощи в Украине, международный фонд Возрождение организовал информационную акцию – #СнимайРозовыеОчки.

Цель кампании – призвать пациентов и их родных, врачей и фармацевтов признать, что обезболивание – это право каждого человека.

– При адекватном обезболивании, качество жизни пациентов становится значительно лучше. Однако в Украине лишь от 5 до 15% пациентов, нуждающихся в сильнодействующих обезболивающих средствах, могут беспрепятственно их получить, – отмечают инициаторы мероприятия. – Врачи, которые сознательно не назначают обезболивания, создают невыносимые условия жизни, которые можно сравнить с пыткой. Международный фонд Возрождение вместе с партнерами призывают общество снять “розовые очки” и осознать, что каждый пациент имеет право на сохранение своего достоинства до конца.

На сегодня, международный фонд, волонтеры, правозащитники, пациентские организации и чиновники добились того, что в Украине зарегистрировали детскую форму морфина в сиропе, а также другие обезболивающие препараты как для взрослых, так и для детей. Более того, в Министерстве здравоохранения пообещали, что уже в ближайшее время в перечень профессий в Украине добавят еще одну – паллиативный врач. Тогда уже в университетах будущих медиков будут учить уважительно относиться к смерти, оказывать необходимую помощь умирающим, а главное, сочувствовать своим пациентам.

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Фото: pixabay.com

Яна Миланова