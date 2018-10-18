Во время презентации инвестиционного исследования UA Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018 и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк заявил, что до конца текущего года проведет три аукциона по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами.

Олег Кирилюк также сообщил, что в планах ведомства на 2019 проводить аукционы каждый месяц, передает Госгеонедра.

– У нас, несмотря на то, что электронные торги не начали действовать, проводятся аукционы. Ближайший назначен на 25 октября, где будут выставлены несколько углеводородных участков, на которые в том числе претендует Укргаздобыча, – сказал Кирилюк.

По его словам, такие участки в незначительном количестве без электронных аукционов будут выставляться 25 октября и 27 декабря 2018. Один – 9 августа уже состоялся. На начало 2019 уже запланировано провести два аукциона 30 января и 12 февраля.

– Мы планируем проводить аукционы ежемесячно, на которые будут выставляться до десяти лотов. На этих лотах будут, как углеводородные участки, так и не углеводородные, – сказал Кирилюк.

Напомним, ранее А. Кирилюк заявлял, что через два-три года Украина имеет возможность увеличить газодобычу минимум вдвое.

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Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Руководитель Службы – Олег Кирилюк (25 мая 2017 назначен и.о. председателя Госгеонедр).