Під час презентації інвестиційного дослідження UA Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018 т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк заявив, що до кінця поточного року проведе три аукціони з продажу спецдозволів на право користування нафтогазоносними надрами.

Олег Кирилюк також повідомив, що в планах відомства на 2019 рік проводити аукціони кожен місяць, передає Держгеонадра.

– У нас, незважаючи на те, що електронні торги не почали діяти, проводяться аукціони. Найближчий призначений на 25 жовтня, де будуть виставлені кілька вуглеводневих ділянок, на які в тому числі претендує Укргазвидобування, – сказав Кирилюк.

За його словами, такі ділянки в незначній кількості без електронних аукціонів будуть виставлятися 25 жовтня та 27 грудня 2018 року. Один – 9 серпня вже відбувся. На початок 2019 року вже заплановано провести два аукціони 30 січня і 12 лютого .

– Ми плануємо проводити аукціони щомісяця, на які будуть виставлятися до десяти лотів. На цих лотах будуть, як вуглеводневі ділянки, так і не вуглеводневі, – сказав Кирилюк.

Нагадаємо, раніше О. Кирилюк заявляв, що через два-три роки Україна має можливість збільшити газовидобуток мінімум удвічі.

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Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Керівник Служби – Олег Кирилюк (25 травня 2017 року призначено т.в.о. голови Держгеонадр).